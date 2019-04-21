Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

В Краснодаре состоялся дебют ледового шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Участие в шоу приняли олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

"Вчера состоялся дебют шоу "Чемпионы на льду" моего дорогого тренера Этери Тутберидзе. Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу, – написала Загитова в социальной сети Instagram. – Масару тоже была со мной рядом в ее новом олимпийском наряде".

Напомним, Масару подарили Загитовой после Олимпиады в Пхенчхане. У Трусовой собака породы чихуахуа по кличке Тина, она отправляется с хозяйкой на все турниры и выступает ее талисманом.