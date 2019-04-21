"Урал" в концовке вырвал победу в матче с "Рубином"

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1. Подопечные Курбана Бердыева довели свою безвыигрышную серию до шести игр – 4 поражения, 2 ничьи.

У победителей встречи голами отметились полузащитники Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви, забившие мячи на 1-й и 86-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 4-й минуте отличился нападающий Дмитрий Полоз.

"Урал" с 30 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а "Рубин" расположился на 10-й строчке, имея в активе также 30 очков. В следующем туре чемпионата России команда из Екатеринбурга 25 апреля на выезде сыграет с "Крыльями Советов", а казанцы днем ранее примут "Уфу".