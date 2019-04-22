Черышев получил травму в победном матче "Валенсии" против "Бетиса"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не смог доиграть встречу 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Россиянин получил травму и покинул поле уже на 34-й минуте первого тайма. Матч, состоявшийся в Севилье, завершился победой "летучих мышей" со счетом 2:1.

В составе гостей дубль оформил Гонсалу Гедеш. Единственный мяч у проигравших забил Джовани Ло Чельсо, реализовавший пенальти. На 82-й минуте с поля был удален футболист "летучих мышей" Родриго. Однако хозяева поля не сумели воспользоваться численным большинством, чтобы спастись от поражения.

"Валенсия" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка. "Бетис" остался с 43 баллами на девятой строчке.