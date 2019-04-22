Новости Экономика

Все видео этой рубрики
22 апреля 201900:11

Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

правления этой же кредитной организации Дмитрий Шиляев, являющиеся фигурантами дела о хищении 7,5 миллиарда рублей, отправлены под домашний арест по решению Басманного суда города Москвы.

Ранее сообщалось, что минувшую пятницу, 19 апреля, тот же суд своим решением отправил под домашний арест бывшего главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, также проходящего фигурантом по делу о хищении средств, напоминает ТАСС.

Лицензия была отозвана у банка "Югра" Центробанком летом 2017 года. На тот момент Алексею Хотину принадлежало 52,5 процента акций компании. В банке была введена временная администрация, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Сейчас

00:38

Порошенко теряет проценты

00:11

Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

23:34

ЦИК Украины обнародовал данные о явке

20:49

МИД РФ: украинцы выбрали перемены

20:19

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

20:05

Украина: избирательные участки закрылись, появились первые экзитполы

19:28

Имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

3 часа назад
Порошенко теряет проценты

Порошенко теряет проценты

55 минут назад
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

3 часа назад
Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезвредили самодельную бомбу

Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезвредили самодельную бомбу

3 часа назад
Трампа проверил "политический" проктолог

Трампа проверил "политический" проктолог

4 часа назад
МВД Украины зафиксировало тысячи нарушений на выборах президента

МВД Украины зафиксировало тысячи нарушений на выборах президента

1 час назад
Зеленский: мы объединили Украину

Зеленский: мы объединили Украину

3 часа назад
Виктор Медведчук: полный провал Порошенко - это ответ граждан Украины на государственную русофобию

Виктор Медведчук: полный провал Порошенко - это ответ граждан Украины на государственную русофобию

1 час назад
Нотр-Дам: макроновская пятилетка может растянуться раза в четыре

Нотр-Дам: макроновская пятилетка может растянуться раза в четыре

5 часов назад
Медведев указал на важность баланса в экономике

Медведев указал на важность баланса в экономике

4 часа назад
Обнаружен источник загрязнения российской нефти

Обнаружен источник загрязнения российской нефти

5 часов назад
Бойня на Шри-Ланке: остров погрузился в ужас и гнев

Бойня на Шри-Ланке: остров погрузился в ужас и гнев

4 часа назад
Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

1 час назад
Гойко Митич ужаснулся, побывав на передовой в Донбассе

Гойко Митич ужаснулся, побывав на передовой в Донбассе

3 часа назад
Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

3 часа назад
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

2 часа назад
После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

3 часа назад
Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

3 часа назад
Выпускники программы кадрового резерва прошли огонь и воду

Выпускники программы кадрового резерва прошли огонь и воду

3 часа назад
Голы Рассказова и Гулиева принесли "Спартаку" победу над "Енисеем"

Голы Рассказова и Гулиева принесли "Спартаку" победу над "Енисеем"

4 часа назад
Кубок Федерации. Россиянки победили итальянок и вернулись во вторую Мировую группу

Кубок Федерации. Россиянки победили итальянок и вернулись во вторую Мировую группу

5 часов назад
Быков пообещал скоро вернуться

Быков пообещал скоро вернуться

5 часов назад
Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной

Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной

6 часов назад
Тульский военный "отметил" день рождения самоподрывом

Тульский военный "отметил" день рождения самоподрывом

6 часов назад
Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

7 часов назад
Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

7 часов назад
Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

7 часов назад
Число задержанных в Лондоне "экологов" перевалило за восемь сотен

Число задержанных в Лондоне "экологов" перевалило за восемь сотен

7 часов назад
Американский эсминец Ross вошел в порт Батуми

Американский эсминец Ross вошел в порт Батуми

7 часов назад
Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

7 часов назад
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

8 часов назад
У королевы Елизаветы – двойной праздник

У королевы Елизаветы – двойной праздник

9 часов назад
В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

9 часов назад
Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

10 часов назад
Массовая драка мигрантов в Екатеринбурге попала на видео

Массовая драка мигрантов в Екатеринбурге попала на видео

10 часов назад
Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Яковлева стала жертвой группового изнасилования

10 часов назад
У SpaceX случились проблемы с Dragon

У SpaceX случились проблемы с Dragon

11 часов назад
Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

13 часов назад
Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

14 часов назад
Рыболовный сезон: как не подцепить паразита

Рыболовный сезон: как не подцепить паразита

14 часов назад
"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

19.04.2019 20:12
Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

19.04.2019 19:21
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

18.04.2019 12:00