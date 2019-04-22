Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

правления этой же кредитной организации Дмитрий Шиляев, являющиеся фигурантами дела о хищении 7,5 миллиарда рублей, отправлены под домашний арест по решению Басманного суда города Москвы.

Ранее сообщалось, что минувшую пятницу, 19 апреля, тот же суд своим решением отправил под домашний арест бывшего главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, также проходящего фигурантом по делу о хищении средств, напоминает ТАСС.

Лицензия была отозвана у банка "Югра" Центробанком летом 2017 года. На тот момент Алексею Хотину принадлежало 52,5 процента акций компании. В банке была введена временная администрация, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.