"ПСЖ" – "Монако": хет-трик Мбаппе против мяча Головина

В Париже местный "Пари Сен-Жермен" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу принимал на своем поле "Монако". Перед этим матчем "ПСЖ" досрочно стал победителем турнира. Уже в ранге чемпиона парижский клуб добился уверенной победы над гостями со счетом 3:1.

За "Пари Сен-Жермен" три мяча забил Килиан Мбаппе. Он отличился на 15-й, 38-й и 58-й минутах матча. Единственный гол у монегасков оказался на счету российского полузащитника гостей Александра Головина (80-я минута). Отметим, что впервые после травмы на поле появился форвард "ПСЖ" Неймар. Он не играл с 23 января.

В турнирной таблице чемпионата Франции "ПСЖ" идет на первом месте, набрав 84 очка после 33 игр. "Монако" расположился на 16-й строчке с 32 баллами.