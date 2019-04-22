Порошенко теряет проценты

По результатам обработки 14,73 процента протоколов, но втором туре голосования по выборам президента Украины кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 73,13 процента голосов. У его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко — 24,95 процента, на данный момент он лидирует только в Львовской области.

Ранее после подсчета 5,27 процента протоколов Владимир Зеленский набирал 71,9 процента голосов, Петр Порошенко — 25,79 процента

По данным всех избирательных округов по Украине, явка во втором туре выборов по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 апреля, составила 62.07 процента, передает ТАСС.