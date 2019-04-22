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22 апреля 201902:41

Черышев избежал серьезной травмы в матче с "Бетисом"

EPA

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев прошел предварительное обследование в связи с травмой правого колена, которую он получил в игре 32-го тура чемпионата Испании с "Бетисом". У россиянина диагностировано растяжение.

Черышев избежал разрыва связок колена. Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", в ближайшее время россиянину предстоит пройти более углубленное медообследование.

Напомним, что "Валенсия" в гостях добилась победы над "Бетисом" со счетом 2:1. Черышев получил травму в первом тайме и был заменен на 38-й минуте матча.

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