Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского

О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса. Анализирует причины протестного голосования и то, насколько сможет новый президент оправдать ожидания.

Некоторые американские издания делают далеко идущие выводы — называют итог прецедентом, имея в виду, что теперь человек любой профессии может стать президентом, видимо, опираются на опыт Трампа.

История того, как политический аутсайдер стал при помощи СМИ и соцсетей главой государства. Так оценивает результаты украинских выборов американская "Вашингтон Пост". Аналитики издания полагают, что Киев создал прецедент для других стран постсоветского пространства, которые смогут смело заявить об установлении настоящей демократии – подкрепив свои слова тем, что человек любой профессии может стать президентом.

Китайская "Чайна Дэйли", в свою очередь, рассматривает фигуру Зеленского, как собирательный образ борца с политическим истеблишментом. Авторы статьи перечисляют предвыборные обещания победителя – и задаются вопросом, сможет ли он провести необходимые стране реформы и урегулировать конфликт на юго-востоке.

О политическом будущем Украины рассуждает и французская "Фигаро". Победу Зеленского – издание называет безумной и задаётся вопросом, как продолжится сценарий "Слуги народа" в реальной жизни. В частности, станет ли "слуга народа" назначать министрами людей из своего окружения или всё же пойдёт на компромисс с истеблишментом и олигархами.

Британские газеты, тем временем, пытаются понять, почему опытный политик проиграл новичку. Победу Зеленского "Индепендент" называет унижением для Порошенко. А отказ Украины от прежнего лидера – журналисты сравнивают с отказом запойного пьяницы от спиртного.

Похожий заголовок рассказывает об украинских выборах и на сайте Би-Би-Си. Результаты голосования там сравнивают с массовым протестом населения против действующей власти. По мнению аналитиков, такие настроения жителей долго не продержатся, так что президенту придётся приложить массу усилий, чтобы действительно изменить ситуацию в стране.