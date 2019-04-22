Столкновение грузовиков: более 30 пострадавших, включая маленького ребенка

По меньшей мере 32 человека, включая 12 детей, пострадали в результате аварии с участием двух грузовиков на западе Кубы.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировало издание Guerrillero.

По его данным, ДТП случилось 21 апреля в муниципалитете Сан-Хуан-и-Мартинес в провинции Пинар-дель-Рио​​​. В момент столкновения один из автомобилей перевозил людей.

Пострадавшие, в числе которых есть полуторагодовалый ребенок, были срочно доставлены в местную больницу.

Сотрудники национальной полиции выясняют причину случившегося.