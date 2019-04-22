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22 апреля 201910:40

"Ты о чем говоришь-то?": глава ГИБДД Чебаркуля устроил пьяное ДТП

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Без малого четыре месяца пробыл в должности начальника управления ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко — в ночь на 21 апреля он устроил аварию по пути со служебного корпоратива и попытался скрыться, но был остановлен аварийным комиссаром. За руль, как показала медэкспертиза, страж порядка сел пьяным, так что остаться в должности у него не получится.

 

Городской отдел ГИБДД Керусенко возглавил в январе 2019 года, до этого он был старшим следователем по расследованию ДТП. Разбираться в произошедшей по его вине аварии он, как утверждают очевидцы, не собирался, более того, отказывался признавать, что находился за рулем автомобиля.

"Какое ДТП? Ты о чем говоришь-то? Я за рулем пьяным не езжу", — настаивал служитель закона.

В операторе он, без сомнения, узнал бывшего сотрудника ППС, а ныне аварийного комиссара Марата Хуснутинова — именно он не дал Керусенко покинуть место происшествия.

В управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что у главы городского ГИБДД были выявлены признаки алкогольного опьянения. По результатам служебной проверки его с высокой долей вероятности уволят из органов по отрицательным мотивам.

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