Первый пошел: после победы Зеленского подал в отставку глава Львовской области

Стало известно о первой отставке после выборов президента Украины 21 апреля. Как сообщалось ранее, по итогам второго тура после обработки более 90 процентов бюллетеней убедительную победу одерживает Владимир Зеленский: за него проголосовало больше 70 процентов украинцев.

За пока еще действующего главу государства Петра Порошенко отдали свои голоса в целом по Украине почти в три раза меньше людей – меньше 25 процентов. "Победил" он только в одном регионе страны – во Львовской области. Там за него проголосовало 62 процента из тех, кто пришел голосовать.



И именно там – первая отставка. Свой пост покидает председатель Львовской областной госадминистрации Олег Синютка, сообщает "Россия 24".

Об этом он сам заявил на совещании утром 22 апреля. Синютка сказал, что оставляет пост главы львовской ОГА, но "остается со Львовщиной". "С нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов", — добавил чиновник.

При этом причину такого решения он не пояснил, передает ТАСС.

Главой львовской ОГА Олег Синютка был назначен 26 декабря 2014 года.