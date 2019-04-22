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Взрывы на Шри-Ланке 55 минут назад
При взрывах в Коломбо погибли трое детей владельца ретейлера Asos
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды Asos и самого богатого человека Дании 46-летнего Андерса Холча Повлсена.
Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал телеканал BBC News.
Отмечается, что семья прилетела из Дании в Шри-Ланку на пасхальные праздники.
У Повлсена, чье состояние оценивается в 5 миллиардов 700 миллионов долларов, и его жены в свое время родилось четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред. Кто именно из них погиб, не сообщается.
21 апреля на Шри-Ланке восемь террористов-смертников подорвали себя в дорогих отелях в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также в христианских церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
В результате атаки погибли 290 человек, почти 500 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших не менее 30 иностранных граждан – в основном, туристы.
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