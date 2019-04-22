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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 40 минут назад
22 апреля 201914:35
Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в СИЗО
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося с октября 2018 года в СИЗО «Бутырка» из-за обвинений в двух драках, сообщил о том, что суд разрешил врачу "сине-бело-голубых" посетить российского форварда.
"Суд пошел нам на встречу, – сказала адвокат в эфире на своей странице в социальной сети Instagram. – В среду, 24 апреля у нас будет перерыв в заседаниях, возможно, в этот день врач сможет посетить Александра".
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает боли в колене, которое в прошлом году было прооперировано в связи с разрывом передней крестообразной связки.
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