Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося с октября 2018 года в СИЗО «Бутырка» из-за обвинений в двух драках, сообщил о том, что суд разрешил врачу "сине-бело-голубых" посетить российского форварда.

"Суд пошел нам на встречу, – сказала адвокат в эфире на своей странице в социальной сети Instagram. – В среду, 24 апреля у нас будет перерыв в заседаниях, возможно, в этот день врач сможет посетить Александра".

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает боли в колене, которое в прошлом году было прооперировано в связи с разрывом передней крестообразной связки.