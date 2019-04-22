В Москве вручили награды полицейским-героям

В столице вручили награды за героизм при спасении людей полицейским из 11 регионов страны. Торжественная церемония прошла в главном здании МВД. Каждый из награжденных до конца исполнил свой служебный долг и спасал других, рискуя собственной жизнью.

"За спасение погибавших, за доблесть службы и за смелость при исполнении" — награды нашли героев. Традиционно их получают сотрудники, отличившиеся в экстремальных ситуациях. В этот раз на торжественный прием приглашен 21 полицейский из 11 регионов России.

Награды вручает министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Герои не скрывают, что волнуются.

"Волнуемся. Во время пожара так не волновались, когда спасали людей", — говорит Алексей Ельчуков, старший лейтенант отделения уголовного розыска межмуниципального отдела "Турочакский" Республики Алтай.

Сотрудники алтайского управления МВД Алексей Ельчуков и Анатолий Башкирцев патрулировали улицу, когда один из домов охватило пламя. Семью с ребенком вытаскивали через окно. У 9-летнего Вовы остались только легкие ожоги, а вот его отец — до сих пор в больнице.

Иркутские инспекторы Виктор Калинин и Андрей Дамбуев слово "спасибо" услышали минимум семь раз: сразу семь детей оказались заблокированы в задымленном доме.

- Они ломали окна, побыстрее хотели, чтобы ребята выбрались, потому что уже половина дома горела.

На церемонию награждения в Москву пригласили и Эдуарда Колтырина из Калининградской области. Он стал свидетелем дорожной аварии. Водителю неожиданно стало плохо. Автомобиль на большой скорости съехал на обочину и упал в реку.

"Когда я услышал, что в машине человек, был шанс просто, этим шансом необходимо было воспользоваться. Это наша работа — быть между бедой и людьми", — объясняет Эдуард Колтырин, заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу УВД по Калининградской области.

Такой прием в главном здании МВД проводят уже в третий раз. И с каждым годом награжденных становится все больше.

"Каждый из вас укрепляет авторитет полиции в обществе. Граждане хотят видеть честных полицейских, но не менее важны нравственные качества и сила духа", — говорит Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ.

Эти люди не собирались быть героями, говорят, так получилось. Но если похожая ситуация произойдет вновь, готовы поступить так же.