Во Франции открылась лаборатория по изучению боевых лазеров

Представители британского производителя ракетных систем MBDA и французского центра изучения оптики и лазеров ALPhANOV открыли в Бордо лабораторию по изучению влияния боевых лазеров на различные материалы, сообщает Defence Connect.

Лабораторию строили с 2016 года.

В ней будут тестировать лазерное оружие, которое в дальнейшем будут поставлять клиентам в Британии и ФРГ.

Представители лаборатории заявили, что с помощью испытаний на тестовом полигоне они смогут подогнать оборудование под нужды клиентов.

Установленный в лаборатории лазерный излучатель имеет изменяемую мощность от 1 до 10 киловатт.

Лазерные установки будут применять в борьбе с дронами, ракетами, морскими судами и другими объектами.