В США мужчина сходил на фильм "Капитан Марвел" 116 раз, установив мировой рекорд
Житель американского штата Висконсин Стив Руппель установил мировой рекорд, сходив на фильм "Капитан Марвел" 116 раз. Всего мануальный терапевт потратил на просмотр фантастического боевика 233 часа, сообщает Cinema Blend.
Руппель рассказал, что ради достижения необходимого результата ему приходилось брать отгулы на работе, а также уделять много времени походу в кино на выходных.
Чтобы подтвердить подлинность установленного им рекорда, американец собирал билеты, фотографировался на фоне плакатов и после каждого просмотра брал расписки как минимум у двух свидетелей его похода в кино.
В итоге Руппель смотрел картину до семи раз в сутки.
Американец признался, что ему нравится устанавливать рекорды. Ранее он уже вошел в историю, пробежав полумарафон, нацепив на себя невероятное количество футболок. Сколько их было, впрочем, не уточняется.
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