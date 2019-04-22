Россиянка Кашлинская стала чемпионкой Европы по шахматам

Российская шахматистка Алина Кашлинская в заключительном туре чемпионата Европы, который прошел в турецкой Анталье, сыграла вничью черными фигурами со шведкой Пией Крамлинг. Это позволило представительнице России набрать восемь очков и завоевать золотые медали турнира.

Еще четыре спортсменки набрали такое же количество очков, как и Кашлинская. Это француженка Мари Себаг, украинка Инна Гапоненко, Антоанета Стефанова из Болгарии и немка Элизабет Петц. Однако россиянка обошла их по дополнительным показателям.

Турнир прошел по швейцарской системе в 11 туров. В нем участвовали 129 шахматисток. 25-летняя Кашлинская впервые добилась победы на чемпионате Европы. В настоящий момент она занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.