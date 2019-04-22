Французы аплодировали стоя: ансамбль Александрова вновь покорил Париж
19 апреля в Париже состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Мероприятие прошло во Дворце конгрессов. Оно стало первым из четырех масштабных выступлений коллектива в столице Франции.
Исполнение на языке страны пребывания — изюминка ансамбля, но и без этого в его репертуаре больше 2 тысяч разных песен: военно-патриотические, классика, народное творчество.
"Даже несмотря на языковой барьер, искусство обладает такой силой, что происходит обмен энергией. Даже когда ты исполняешь песню на русском языке, а тебя слушают французы, все равно эта энергетика передается тебе, а от тебя – зрителю", — говорит солист Максим Маклаков.
"Люди, которые приходят на наши концерты, они в первую очередь ждут именно этой русской культуры и теплоты русской души", — считает Геннадий Саченюк, художественный руководитель ансамбля Александрова.
А какая теплота без зажигательных танцев. На сцене они творят невероятное, будто им не подвластны законы физики или разгадан секрет гравитации. При этом на лицах всегда улыбка, и кажется, что каждое движение дается легко, хотя за спиной месяцы изнурительных тренировок и репетиций.
В ансамбле только лучшие, не каждый способен выдержать такой гастрольный график. Их европейское турне — это почти ежедневные переезды по несколько сот километров, а следом двухчасовые концерты, о которых говорят на главных телеканалах принимающей стороны.
Из Бельгии снова во Францию. Рецепт восстановления от "мистера Калинка" — кофе и сон. Париж для Вадима Ананьева — город особенный. В этом же зале он выступал ровно 30 лет назад, когда ансамбль дал сразу 40 концертов во французской столице.
"Тогда тоже была весна, 1989 год, моя первая гастрольная поездка. Это была перестройка, и французы к нам очень хорошо относились и хотели пообщаться с нами, это было очень приятно", — вспоминает Вадим Ананьев, солист ансамбля Александрова.
И сегодня, когда выпадает редкая возможность погулять по городу, их все так же узнают и французы в возрасте, и молодежь. Каждый хочет сфотографироваться и сказать теплые слова.
- Я четыре года уже не была дома в России, и вот сейчас, пока вас слушала, я забыла, что нахожусь в Париже.
А еще и оркестр — Камаринская в исполнении балалаечника взрывает зал.
"Отличный спектакль по всем параметрам, прекрасные певцы, выдающиеся голоса, все было здорово", — говорит зритель Себруз Андре.
- Превосходно! Невероятно благородно, весело, великолепно!
В каждой стране, в каждом городе им дают только лучшие площадки. Здесь, в Льеже, историческое здание 1922 года постройки — это уникальное наследие Валлонии, зал на полторы тысячи человек, свободных мест нет.
И где бы ни выступал ансамбль Александрова, будь то в Льеже или в Париже во Дворце конгрессов, зрители аплодируют стоя и не хотят отпускать артистов.
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