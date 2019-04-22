Бывший президент Украины: с крымчанами надо налаживать "человеческие" отношения

Экс-президент Украины Леонид Кравчук дал ряд советов лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому. Так, он посоветовал сменить политику в отношении Крыма, наладить с крымчанами "человеческие отношения".

Кравчук посоветовал Зеленскому развивать и углублять отношения между Украиной и Крымом, передает РИА Новости. Тогда, считает бывший президент Украины, можно будет постепенно прийти "к правильным выводам". При этом он отметил, что вряд ли Киев согласится признать Крым российским. Кравчук также посоветовал Зеленскому "слушать свою команду" — это, по его словам, пойдет на пользу Украине.

Бывший президент знает Зеленского лично. Он отмечает, что это образованный, толерантный человек, имеющий "достаточно корректные" вопросы дружбы с честью, совестью, достоинством.

До того, как Крым стал российским, 85 процентов его потребностей в пресной воде и 90 процентов в электроэнергии обеспечивала Украина. После 2014 года, когда прошел референдум о воссоединении с Россией, Киев устроил блокаду полуострова, лишив его жителей воды и света. В настоящее время Крым наладил собственную генерацию энергии: запущены в строй Балаклавская и Таврическая ТЭС. Проблема водоснабжения также решена: южные и центральные районы Крыма обеспечены за счет естественных водохранилищ, в других районах пробурены новые артезианские скважины. Кроме того, осуществлена переброска воды на восток Крыма по реке Биюк-Карасу и каналу.