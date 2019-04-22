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22 апреля 201923:25

Михаил Саакашвили прокомментировал отказ во въезде на территорию Украины

EPA

22 апреля государственная пограничная служба Украины отказала бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили во въезде на территорию страны. Саакашвили прокомментировал это решение на своей странице в социальной сети Facebook, связав его с позицией действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как отметил Саакашвили, он не ожидал от пограничной службы другого ответа, пока Порошенко является президентом. И добавил, что готов еще немного потерпеть после стольких месяцев ожиданий.

Днем в понедельник, 22 апреля, пограничная служба Украины заявила, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет законных оснований для въезда в страну, передает газета "Известия". Чиновники объяснили данное решение тем, что в сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Польши и Украины, поэтому он теперь не может въехать на территорию Украины до 2021 года.

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