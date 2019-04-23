У храма Вооруженных сил России откроется мультимедийная галерея "Дорога памяти"

Мультимедийная галерея "Дорога памяти", где будут собраны миллионы фотографий участников Великой Отечественной войны, появится в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщил Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Грандиозный проект объединит уникальные документы Центрального музея Вооруженных сил, а также те сведения, которые любой желающий сможет направить через сайт doroga.mil.ru.

На сайте можно загрузить фотографии своих родных — тех, кто воевал или трудился в тылу, был жителем блокадного Ленинграда или был в составе партизанского отряда.

Цель проекта — увековечить память всех, кто защищал свою страну и на чью долю выпали тяжелые испытания в годы войны. На сайте есть подробная инструкция, как разместить информацию. Если вдруг нет доступа к Интернету, сведения примет ближайший военный комиссариат. Собранная экспозиция будет находится рядом с главным храмом Вооруженных сил. Откроют ее к 75-летию Победы, сообщает телеканал "Россия 24".