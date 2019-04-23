В Москве столкнулись автомобиль медслужбы и легковая машина

На востоке Москвы столкнулись автомобиль медслужбы и легковое авто. В результате пострадал один человек, который находился в легковушке.

Авария произошла на улице Вешняковской, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.