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23 апреля 201903:25

Войска фельдмаршала Хафтара заявили о начале второй фазы наступления на Триполи

фото: Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что начала вторую фазу наступления на столицу Ливии Триполи. Об этом сообщил ливийский портал Al-Wasat, ссылаясь на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

В понедельник, 22 апреля, на пресс-конференции аль-Мисмари заявил, что Ливийская национальная армия обеспечила безопасность территорий, а также определила позиции Правительства национального согласия.

Аль-Мисмари отметил, что после завершения первого этапа ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с использованием сил пехоты.

4 апреля текущего года фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, приказал начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов. Подразделения ЛНА взяли под контроль города Гарьян и Сурман, расположенные к югу от ливийской столицы. Вооруженные формирования, лояльные правительству в Триполи, объявили о начале операции "Вулкан гнева", направленной против армии Хафтара.

В 2011 году, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи, Ливия перестала функционировать как единое государство. В настоящее время в стране царит двоевластие, напоминает РИА Новости. Парламент, избранный народом, заседает на востоке, а Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза, правит на западе, в Триполи. Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.

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