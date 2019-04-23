Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка

Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка. Он запретил продажу любимого украинцами алкогольного напитка, из-за чего, в частности, и потерпел сокрушительное поражение на выборах, отметил журналист.

Автор обзора указал, что президент Украины не смог решить проблемы коррупции и слабости экономики и не справился с конфликтом на Донбассе. Все это усугубилось тем фактом, что с прилавков магазинов исчезла русская водка. Избиратели не смогли забыть, что в торговых отношениях с Россией есть и доля Порошенко. "Все это положило конец его президентству", — заявил Аншель Пфеффер. А вместе с Порошенко крах потерпели и представители целого поколения украинских политиков, таких, как Юлия Тимошенко, пишет обозреватель.

Журналист рассуждает также о Владимире Зеленском, говоря, что у того есть как минимум один "ценный актив" – он является "консолидирующей и незапятнанной фигурой", передает РИА Новости. Зеленский – новичок в политике, и вся его квалификация исчерпывается ролью вымышленного президента в популярной комедии "Слуга народа". И в этой роли он "выглядел соответствующе", считает автор обзора.