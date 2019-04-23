Оборудование для граждан с электронными визами появилось на пограничных пунктах Забайкалья

Оборудование для пропуска граждан с электронными визами появилось на главных пограничных пунктах Забайкальского края. Об этом сообщает ГТРК "Чита". Это аэропорт Кадала в Чите и переходы (железнодорожный и автомобильный) рядом с поселком Забайкальск. Он расположен примерно в 50 км от границы с Монголией.

Как известно, после вступления в силу Федерального закона, с августа 2017 года на Дальнем Востоке разрешено въезжать на территорию России при наличии электронной визы гражданам 18 стран. На данный момент под действие закона подпадают шесть регионов.

С началом лета возможность попасть в страну по электронной визе появится также в аэропортах Читы и Улан-Удэ. Безусловно, это повлияет на рост потока туристов на Дальний Восток.