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23 апреля 201913:07

Оборудование для граждан с электронными визами появилось на пограничных пунктах Забайкалья

ГТРК "Чита"

Оборудование для пропуска граждан с электронными визами появилось на главных пограничных пунктах Забайкальского края. Об этом сообщает ГТРК "Чита". Это аэропорт Кадала в Чите и переходы (железнодорожный и автомобильный) рядом с поселком Забайкальск. Он расположен примерно в 50 км от границы с Монголией.

Как известно, после вступления в силу Федерального закона, с августа 2017 года на Дальнем Востоке разрешено въезжать на территорию России при наличии электронной визы гражданам 18 стран. На данный момент под действие закона подпадают шесть регионов.

С началом лета возможность попасть в страну по электронной визе появится также в аэропортах Читы и Улан-Удэ. Безусловно, это повлияет на рост потока туристов на Дальний Восток.

Текст: ГТРК "Чита"

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