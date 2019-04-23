На Филиппинах вновь произошло сильное землетрясение

На Филиппинах произошло второе за сутки сильное землетрясение.

Толчки магнитудой 6,2 ощущались в районе острова Самар в восточной части филиппинского архипелага. Как сообщает "Интерфакс", нанесен материальный ущерб. Информации о пострадавших пока нет.

22 апреля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3, напоминает ТАСС. Его очаг залегал на глубине 40 километров, подземные толчки ощущались в том числе в Маниле. Толчки повредили некоторые здания и дороги, а также часть конструкций аэропорта Кларк. Жертвами стихии стали 15 человек.