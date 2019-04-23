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Выборы на Украине 1 час назад
Тяжелое наследие: пока Зеленский готовит программу, Порошенко перешел в оппозицию
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал абсурдным решение суда в Киеве, который отменил президентский закон о переименовании УПЦ Московского патриархата. Политическая обстановка в стране меняется. Не успев отойти от выборов главы государства, Украина начала активно готовиться к парламентским. Первым о готовности принять в них участие заявил глава правительства Владимир Гройсман. Петр Порошенко перешел в оппозицию и пообещал своим сторонникам взять реванш в ходе следующих президентских выборов.
Видео с митинга сторонников пока еще действующего главы Украины сейчас обсуждают миллионы пользователей Интернета. Не хватает только белого дыма над Банковой улицей в честь избрания нового президента. С балкона резиденции Порошенко, видимо, на память снимает собравшихся на видеокамеру. Потом, впрочем, все-таки спускается к людям и обещает вернуться во власть.
"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Сообща, мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", — заявляет Петр Порошенко, президент Украины.
Команда Зеленского за месяц до инаугурации продолжает формулировать свою программу: разрешение кризиса на Донбассе, снижение коммунальных тарифов и борьба с коррупцией. Правда, ряд проблем, судя по заявлению консультанта нового президента, почему-то не входит в его компетенцию.
"Снижение коррупционной составляющей, я думаю, даст возможность снизить тарифы. Но обещать, что это произойдет через день, через два после инаугурации нельзя. Это процесс, который будет непростым, это процесс, который будет тяжелым", — говорит Дмитрий Разумков, политический консультант Владимира Зеленского.
Оставить такое заявление без комментариев сторонники Порошенко, конечно же, не смогли.
"Избранный президент Зеленский со своей командой спустя 24 часа после выборов уже успел полностью поменять свои предвыборные обещания. Оказывается, уже не президент отвечает за коммунальные тарифы. А как же конец эпохи бедности?" — задается вопросом Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной рады Украины.
Конец эпохи Порошенко означает и смену государственной политики. Накануне киевский суд отменил решение о принудительно переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. То есть по сути аннулировал закон, который был подписан Порошенко еще в декабре 2018 года. И это не нравится радикалам во власти, которые пять лет толкали президента на жесткие меры.
"Это абсурд. Не побоюсь этого слова — абсурд. Закон был принят Верховной радой, и он действует. У нас достаточно воли, чтобы довести это дело до конца. Закон действует и будет действовать", — возмущается Андрей Парубий, спикер Верховной рады.
Новому президенту Украины достается тяжелое наследие пятилетней власти Порошенко: плачевное состояние экономики и промышленности, упадок образования и уровня медицины. Сегодня стало известно, что Украина занимает второе место в мире по заболеваемости корью. На третьем месте Индия, население которой в 30 раз больше, а больных — втрое меньше.
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