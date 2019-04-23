Экс-армеец Вагнер Лав принес "Коринтиансу" чемпионство

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав принес победу своему нынешнему клубу – бразильскому "Коринтиансу", победу в чемпионате Паулисты. В решающем матче он стал автором победного гола в ворота "Сан-Пауло".

Соперники сыграли первый матч финальной серии в нулевую ничью и судьба титула решалась в ответном поединке. Вагнер Лав вышел на поле на 66 минуте при счете 1:1, и в концовке встречи забил второй гол своей команды, принесший чемпионство.

"Я ощущаю себя избранным. Меня благословил Господь, — заявил Вагнер после матча, слова которого приводит Спортс.Ru. – Я забил гол, благодаря которому команды выиграл титул. Но без партнеров я ничего не смог бы".

Для "Коринтианса" эта победа в чемпионате Паулисты стала третьей кряду. Всего же в активе "черно-белых" пять побед в данном турнире, который является самым сильным по составу участников среди всех бразильских штатов.