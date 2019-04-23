СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

В Москве задержана банда мошенников, которая обокрала сотни москвичей с помощью СМС. Злоумышленники рассылали фейковые сообщения от имени банка о блокировке карты и по телефону получали доступ к личным счетам горожан.

Свое задержание они запомнят надолго, после спецоперации уголовного розыска у них еще долго не проходит дрожь. Машина в качестве передвижного офиса. Подозреваемые в кражах с банковских карт могли работать из любой точки. Несколько смартфонов, россыпи СИМ-карт, ноутбуки — все под рукой. Как предполагают оперативники, именно отсюда москвичам ежедневно рассылались сотни сообщений с текстом "ваша карта заблокирована".

Все начиналось с простого СМС: с номера, похожего на номер банка, клиенту приходило сообщение о подозрительном списании средств с требованием, как можно скорее связаться со специалистом по указанному номеру. А заканчивалось все переводом денег на чужие счета.

Только за время слежки за бандой кибермошенников оперативники зафиксировали более 500 попыток такого хищения. Лжебанкиры знали наверняка, какой номер набрать.

- Нашел объявление о продаже баз данных, и купил информацию.

- За сколько?

- За 15 тысяч рублей.

На допросе один из задержанных признался, что похищенные деньги чаще всего тратили через интернет-магазины на дорогие смартфоны, чтобы потом перепродать их на рынке. Реализовать успели не все.

"В результате обысков по местам жительства и в торговых павильонах, где сбывалась техника, обнаружено более 80 телефонов, 350 СИМ-карт и 40 банковских карт", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Войти в доверие к жертвам было не сложно, на экране смартфонов высвечивался номер банка. Такая подмена возможна благодаря обычной компьютерной программе. Центробанк уже предложил банкам создать единую базу номеров, которые официально используют для связи с клиентами. Их защитят от любых попыток дублирования.