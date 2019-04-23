Одноклассники покажут трансляции из новой экспедиции потомка Миклухо-Маклая

В социальной сети Одноклассники пройдут видеотрансляции из научно-исследовательской экспедиции в Папуа-Новую Гвинею, в которой двоюродный праправнук и полный тезка путешественника Николая Миклухо-Маклая будет рассказывать зрителям об этом уникальном уголке планеты и проводить научные исследования по экологии, лингвистике и этнологии.



С помощью мобильного стримингового приложения OK Live, позволяющего вести прямые эфиры из любой точки планеты даже при нестабильном интернете, Николай Миклухо-Маклай будет выходить в эфир на своей странице в ОК из столицы Папуа-Новой Гвинеи города Порт-Морсби и небольшого городка Маданг. Прадед Николая был первым европейцем, посетившим территорию нынешнего Маданга в 1871 году.



Чуть больше, чем за двадцать дней пока будет длиться экспедиция, команда Миклухо-Маклая также посетит несколько папуасских селений, где их будут ждать традиционная охота из лука на свинью, рыбалка, тайны процесса посвящения в мужчину и многое другое. Участникам экспедиции предстоит глубже понять культуру местных жителей-папуасов, провести научные исследования на Берегу Маклая, собрать информацию для подготовки карты исторических русских названий XIX века в этом регионе для проекта «Россия и Океания», а также подготовить и согласовать открытие Российского кабинета в Порт-Морсби.



Члены экспедиции также пополнят экспонатами музей города Маданга, организуют и проведут кинопоказы российского короткометражного фильма «Человек с Луны» о первом путешествии на Берег Маклая в XXI веке, создадут авторский документальный фильм «Возвращение Маклая» и организуют первую бизнес-миссию «Россия-Папуа-Новая Гвинея». Все это время путешественник с командой будут делиться с пользователями ОК фото, видео и прямыми включениями из Папуа-Новой Гвинеи.



Состав экспедиции международный. В команде Маклая-младшего лингвист из университета Папуа-Новой Гвинеи, оператор из Австралии, а также этнолог — представитель Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

За экспедицией можно также следить на сайте проекта.

На сегодняшний день прямые трансляции — один из самых быстрорастущих видов контента в Одноклассниках. За последний год смотрение прямых эфиров в ОК выросло в несколько раз и составляет свыше 30 млн просмотров в сутки. Пользователи ежедневно оставляют более 1 млн комментариев к стримам. Число установок приложения OK Live на iOS и Android уже превысило 5 млн.