Первый президент Украины советует Зеленскому начать диалог с Россией

"Первыми шагами для президента Владимира Зеленского должны стать задачи по установлению мира на Донбассе, ограничения коррупции и повышения жизненного уровня людей", — заявил в эфире программы "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он является сторонником того, что без налаживания отношений с Россией установить мир на Украине чрезвычайно сложно.

"Пока мы не слышим друг друга, договариваться практически невозможно. Если Россия и Украина начнут диалог, то Зеленский сможет снять все блокады в Крыму и на Донбассе. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией должны решаться цивилизованным рыночным путем. Нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими", — считает Кравчук.



21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу одержал Владимир Зеленский. Официальные представители властей США, Европейского союза и военного блока НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах накануне, тем самым признав его избранным президентом Украины. В Москве в законности выборов усомнились, поскольку трем миллионам украинцев, проживающим в России, было отказано в праве проголосовать. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору украинского народа.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского посетить Крым, чтобы понять и признать выбор крымчан, сделанный в пользу России пять лет назад.