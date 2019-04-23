Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на престижном турнире серии WTA. В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.

Встреча между соперницами прошла в очень упорной борьбе, хоть и завершилась победой Дарьи в двух сетах. Первую партию Касаткина смогла вырвать лишь на тай-брейке – 7:6 (10:8). Во втором же сете 22 ракетка мира завершила со счетом 7:5. На корте соперницы провели 1 час 56 минут.

Теперь во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Джулия Гатти-Монтиконе (Италия), которые встретятся между собой 24 апреля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Каролина Плишкова.