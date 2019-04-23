Лидер мирового снукера вылетел с чемпионата мира, проиграв любителю

Первый номер мирового рейтинга по снукеру Ронни О'Салливан покинул розыгрыш чемпионата мира, сенсационно проиграв в первом же раунде. Неожиданное поражение англичанину нанес его соотечественник Джеймс Кэхилл – 23-летний спортсмен-любитель.

Партия завершилась со счетом 10:8 в пользу юного снукериста, который не оставил шансов пятикратному чемпиону мира. Кэхилл стал первым спортсменом с любительским статусом, пробившимся в основной этап мирового первенства. Теперь он стал первым любителем, кто смог пробиться и во второй этап соревнования.

Для О'Салливана поражение на старте чемпионата мира стало первым с 2003 года.