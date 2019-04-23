На Украине начался передел собственности

У Петра Порошенко намереваются отобрать шоколадную фабрику, обвиняют его самого в незаконном отъёме банковского бизнеса у Коломойского, собираются судить за узурпацию судебной власти и хотят свергнуть его с президентского кресла раньше, чем он сам покинет его по закону.

ЦИК Украины ещё не подвёл окончательных итогов голосования на выборах президента, а уже массово звучат заявления, обещающие масштабное перераспределение собственности в стране.

Лидер Украинских социалистов Илья Кива пошёл в суд и требует отобрать у Порошенко принадлежащую тому кондитерскую фабрику Roshen. Кива абсолютно уверен, что бывшая фабрика имени Карла Маркса досталась нынешнему главе государства несправедливо. Он не сомневается, что суд встанет на его сторону и фабрика “обязательно будет возвращена народу”.

Основания для надежд не беспочвенны. У украинской судебной власти свой “зуб” на Порошенко.

Коллегия Окружного административного суда Киева требует начать процедуру импичмента Порошенко. Судей не смущает даже тот факт, что сам судебный процесс вполне может затянуться на срок, больше чем тот, что остался украинскому президенту по закону для пребывания в нынешней должности.

Более того, судьи хотят судить президента вместе с министром юстиции Павлом Петренко и главой Национального банка Яковом Смолием за то, что они, якобы, пытались давить на судебную систему, посягая на её независимость, когда протестовали против решения о незаконной национализации Приватбанка — кредитной организации ранее принадлежавшей олигарху Игорю Коломойскому.

Лидеру государства обещают уголовное преследование и вменяют ни много ни мало — попытку нарушить Конституцию. Порошенко, Петренко и Смолин пытались “узурпировать судебную ветвь власти, установить над ней тотальный контроль с целью подчинения своей воле”, — гласит обвинение.

Вскоре вопрос намереваются вынести на голосование депутатов Парламента.

Если депутаты поторопятся, то могут лишить Порошенко шанса насолить Зеленскому прямо перед уходом. Действующий глава государства в оставшийся месяц правления намеревается успеть подписать закон о полной ликвидации на Украине русского языка, как впрочем и всех остальных, кроме украинского.

Зеленский же в предверии второго тура выборов в интервью заявлял, что считает необходимым сохранение языкового разнообразия, хотя естественно высказывался за приоритетность языка украинского.