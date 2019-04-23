В Москве пройдет фестиваль искусств "Николин день"

Московский фестиваль искусств "Николин день" первый раз пройдет на девяти площадках столицы с 17 по 19 мая.

Как информирует ТАСС, центральными темами фестиваля, организованного благотворительными фондами России, станут добрые дела, путешествия и творчество.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, тематических карнавальных шествиях на площади Революции, Тверском бульваре, Тверской площади и парке Коломенское, а на Манежной площади посетители увидят 17-метровый корабль.

Для москвичей и гостей столицы выступят группы и исполнители Mgzavrebi, OQJAV, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Uma2rman, певица Ёлка. Кроме того, посетители смогут посмотреть уличные театральные шествия в морской тематике, угоститься рыбной продукцией и морепродуктами из основных рыбных регионов России.

Часы работы площадок: 17 мая — с 11.00 до 21.00, 18 и 19 мая — с 10.00 до 22.00".