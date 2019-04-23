Семья из Техаса 16 лет удерживала в рабстве ребенка из Гвинеи

Жители Техаса Мохмед Тур его жена Денис Крос-Тур получили по семь лет тюрьмы за то, что с 2003 года держали в рабстве девочку из Гвинеи. Помимо этого, преступникам придется выплатить штраф в размере 300 тысяч долларов, сообщает CNN.

У пары гражданство Гвинеи и вид на жительство в США. В начале 2000 года они перевезли в Америку дочь неимущих знакомых, с которой познакомились еще на родине, та подрабатывала у Туров.

Вскоре подработка превратилась в рабство. За право жить в доме девочка должна была убираться, присматривать за детьми пары, выполнять всю черную работу по дому. Малышка не говорила по-английски и не ходила в школу.

За провинности девочку жестоко наказывали, избивали, морили голодом. Несколько раз пленница пыталась сбежать, но ее ловили.

В 2016 побег, наконец, удался, девочке помогли соседи, знавшие о том, какие порядки в семье Туров.

Суд по этому делу завершился только сейчас. Адвокаты преступников говорят, что пострадавшая врет и собираются обжаловать приговор.