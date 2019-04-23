Эпохальное событие для российского флота: подлодку "Белгород" спустили на воду

В Северодвинске спущена на воду атомная подлодка "Белгород", которая станет первым носителем оружия нового поколения — беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", способных с высочайшей скоростью перемещаться на межконтинентальные расстояния. За церемонией по видеосвязи наблюдал Владимир Путин. В Санкт-Петербурге президент посетил судостроительный завод "Северная верфь", где принял участие в закладке двух серийных фрегатов. Кроме того, глава государства лично посмотрел, как обновляется центр города.

Сегодня особый день для военных моряков. Одновременно столько важных событий: на глазах создается будущая мощь отечественного флота. На "Северной верфи" сегодня закладывают сразу два фрегата, "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", и сваривают блоки корвета "Меркурий", названного в честь героического корабля Черноморского флота 19 века. Поздравления судостроители получают от президента.

"За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Предстоит еще сделать очень много, поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль. Спасибо всем, кто трудится на предприятиях Санкт-Петербурга, Калининграда, Северодвинска, на других верфях нашей страны", — заявил Путин.

Верховный главнокомандующий сам крепил закладную доску к первой секции будущего корабля. Эти фрегаты, из так называемой адмиральской серии 22350, — многоцелевые, предназначенные для дальней морской зоны. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" в прошлом году пополнил состав Северного флота.

А первый серийный, "Адмирал Касатонов", буквально в это воскресенье отправился на ходовые испытания. У младших братьев "Касатонова", "Амелько" и "Чичагова", на вооружении будет больше "Калибров".

"Вы делом доказываете, что можете решать самые сложные, амбициозные задачи. Уверен, что так будет и впредь. И общими усилиями мы обязательно преумножим статус России как великой морской державы. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. И, как в таких случаях говорят, семь футов под килем", — добавил президент.

Президент выходит на прямую связь с Северодвинском. Там на "Севмаше" из эллинга выводят атомную подводную лодку "Белгород". Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. Президент отметил важность соблюдения сроков строительства.

Затем в прямой эфир выходит калининградский завод "Янтарь". Там сегодня тоже двойное торжество — закладывают большие десантные корабли проекта 11711. Они предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На них могут поместиться 13 танков, 36 БТР, либо 300 военнослужащих.

Рабочие "Северной верфи" не упускают возможность лично поговорить с президентом. Они в ожидании перемен: для предприятия сейчас возводят новый судостроительный комплекс, и тогда верфь сможет строить крупные танкеры и газовозы. На память Путину дарят модель того самого фрегата, который он заложил сегодня. И просят расписаться на своих белоснежных касках.

Посещение Суворовского училища тоже неожиданно начинается с закладки корабля. В мастерской судомоделирования курсанты работают над новой моделью "Полтавой". Курсанты сами показывают президенту новое здание училища. Строители и реставраторы провели огромный объем работ: теперь здесь есть даже бассейн.

В шахматном клубе "Ход конем" сеанс одновременной игры проводит гроссмейстер Карякин. Капитан команды суворовцев показывает Путину коллекцию "исторических" шахмат: фигуры воспроизводят события бородинской битвы, ледового побоища и других сражений.

В музее училища президент оставляет надпись на мраморной плите: "Нести достойно высокое звание "суворовец". Родина в вас нуждается и гордится вами". Следом у Путина пункт для многих неожиданный. Вместе с Александром Бегловым президент приезжает на стройплощадку возле Биржевого моста. На этом месте раньше располагался государственный институт прикладной химии.

Опасное производство вывели из исторического центра. Здесь планировалось строить жилье и бизнес-центры, позже появилась идея создания Судебного квартала: комплекс зданий Верховного суда и служебные квартиры. Но эти планы расходились с мнением горожан. И вот решено: судебный квартал будут строить в другом месте, на Смольной набережной. А здесь будет парк, театральные и концертные залы.

А вот музей блокады останется на исторической площади, в Соляном переулке, опять-таки, по мнению петербуржцев, это оптимальный вариант. Там как раз сейчас заканчивается реставрация. Выставочные площади будут расширены.

"Спасибо вам за подсказку. Мы не просто делаем музеи, мы делаем сеть филиалов, как, например, первый трамвайный парк, дом радио. Все предприятия, которые работали во время блокады в городе, они делают свои музейные экспозиции", — заявил Беглов.

Прямо здесь Путин подписывает документы по новым проектам.

"Хороший, масштабный проект. Достойный Санкт-Петербурга, — заявил Владимир Путин.

Сегодня закончилась эта многолетняя неопределенность. Два вопроса, которые волновали город: что будет с музеем блокады и когда закончится долгострой в красивейшем месте Петербурга. Историческая справедливость восторжествовала — многострадальный музей не будет никуда переезжать, а территория эта будет принадлежать горожанам, парк здесь задумывался еще до войны.