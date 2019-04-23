Место России на глобусе: как сделать, чтобы его находили туристы планеты

В Петербурге в штаб-квартире Русского географического общества состоялось заседание попечительского совета этой организации. Его провел Владимир Путин. Президент уделил особое внимание туристическому потенциалу нашей страны. Которая, по мнению Путина, вполне может быть "местом самых востребованных путешествий на планете".

Владимир Путин подписывает глобус — это символ Русского географического общества, на нем уже есть автографы наших космонавтов и знаменитых путешественников.

Для самой большой в мире страны география — в широком смысле слова, с океанологией, мореплаванием, картографией — одна из важнейших наук, основа существования государства. Вот этот особняк в центре Санкт-Петербурга был построен больше века назад — специально для Русского географического общества и с тех пор не закрывался ни на один день, работал даже в блокаду.

Малую серебряную медаль вручают волонтерам, золотую — экологам, константиновскую — по имени первого председателя, великого князя Константина Николаевича — популяризаторам науки. Медали Русского географического общества — признание выдающихся заслуг перед отечеством.

"Помимо сугубо географических, образовательных, исследовательских программ, общество активно занимается изучением и сохранением культурного наследия, природоохранной, исследовательской работой. Ежегодно на гранты общества выходят десятки фильмов и книг, проводятся выставки и просветительские акции", — подчеркнул президент РФ.

Исследования — по всему земному шару, от Арктики — здесь уже восстановили движение по Северному морскому пути — до Антарктики, близ южного полюса начали реконструкцию станции "Восток", которая со времен Советского Союза обветшала.

"Станция морально устарела, ее износ составляет более 90% на сегодняшний день", — отметил Леонид Михельсон, член попечительского совета РГО, председатель правления "Новатэка".

Чтобы не собирать новую станцию в условиях вечной мерзлоты, решено крупные модули на гигантских санях, которые уже прошли испытания, доставлять в готовом виде.

Еще один заполярный проект — так называемая стройка 503 — железная дорога от Воркуты до Игарки.

"Северный морской путь интересовал исследователей и путешественников не только нашей страны, но и многих других. Мы бы хотели изучить более подробно и в том числе с перспективой возрождения этого проекта для нашей страны, для освоения Сибири", — сообщил Сергей Шойгу, президент РГО, министр обороны России.

Леопарды, белые медведи, амурский тигр — Русское географическое общество занимается еще и охраной редких видов животных. Речь на заседании зашла и о так называемой китовой тюрьме под Владивостоком.

"Мы столкнулись с так называемой китовой тюрьмой под Владивостоком. Был совершен отлов этих животных — белух и касаток. Справедливости ради нужно сказать, что ни белуха, ни касатка не имеют охранного статуса. Поэтому в этой связи никакой опасности для вида не представляет. Но здесь нужны исследования, их нужно продолжать", — рассказал Дмитрий Песков, председатель медиа-совета РГО, пресс-секретарь президента России.

Говорят, и о том, как привить молодому поколению любовь к географии — объяснить, насколько важно участвовать в экологических мероприятиях. Уникальная российская природа привлекает туристов.

"Убежден, содержанием, как сейчас говорят, контентом отечественного туристического продукта должны заниматься не просто профессионалы, но и люди, знающие и любящие нашу страну. А здесь РГО есть, безусловно, что предложить", — подчеркнул Путин.

Важно к масштабным проектам привлекать и частных инвесторов.

"Деятельность этого общества является одним из инструментов восстановления связи времен нашего государства, и всех народов, которые живут в России", — сообщил Алишер Усманов, член попечительского совета РГО, предприниматель, меценат.

Фестиваль Русского географического общества планируют провести в сентябре этого года в московском парке "Зарядье".