Коммунальщики Москвы борются с прорывом воды в Лефортовском тоннеле
В Лефортовском тоннеле – ЧП. В трехкилометровый подземный перегон сегодня днем хлынули потоки воды. Выяснилось, что в районе прорвало трубопровод.
В Лефортовском тоннеле — словно под дождём. Вода течёт с потолка, по стенам, заливает лампы освещения. Выглядит пугающе. Но электропроводка выдержала — без коротких замыканий. Дренажные системы тоже справились, затопления тоннеля не произошло. Хотя местами машины ехали в воде едва ли не до половины колеса.
Соседняя с Лефортовским тоннелем улица — проезд завода "Серп и Молот". Видно, сюда выплеснулась основная масса воды. Не кипяток, не канализационные стоки. Коммунальщики, на бегу, подтверждают — порыв на линии холодного водоснабжения. Серьёзный. Устраняют, судя по количеству аварийных машин "Водоканала", два десятка бригад.
Авария, насколько сейчас известно произошла на территории предприятия "Гормост". Именно оно и обслуживает Лефортовский тоннель. Чтобы его не затопило окончательно, воду отводили с территории предприятия, но какая-то часть всё равно ушла вниз.
Это территория частной фирмы по соседству. Сдают помещения в аренду. Здесь и склады, и цеха, и видеостудия.
"Вы обесточили помещение? — Сразу же отключили электричество, да", — поясняет главный инженер частной компании Александр Зайцев.
Он показывает: воды было сантиметров десять. Объявили эвакуацию со сцены: "Здесь как раз клип снимали, пришлось всех эвакуировать".
Коммунальщики спасали Лефортовский тоннель. Частный бизнес на своей территории боролся со стихией. Даже возвели дамбу из песка, чтобы отсекла бурлящие потоки.
"Сейчас службы откачают воду, мы будем смотреть – потому, что у нас есть подстанция, все это могло быть залито и всё очень может быть серьезно", — рассказал Александр Комков, генеральный директор частной компании.
С аварией справились за два часа. В это время движение в Лефортовском тоннеле было затруднено, но его не перекрывали. Сейчас машины проезжают через тоннель с максимальной скоростью 10-15 километров в час.
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