Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

Во вторник вечером во французском городе Версале разгорелся сильный пожар. В его ликвидации задействованы 80 пожарных и десятки пожарных автомобилей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французское телевидение, пожар произошел в автогараже. Жителей расположенных поблизости зданий эвакуировали. Никто не пострадал.

В Версале, как известно, расположен одноименный дворцово-парковый ансамбль, бывшая резиденция французских королей. С Версалем связано множество значимых исторических событий. Сейчас это популярное туристическое место.

15 апреля во французской столице сильно пострадал от пожара Собор Парижской Богоматери, у здания обрушились шпиль и крыша.