Генсек НАТО пригласил Зеленского в гости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал международную общественность о том, что побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава североатлантического альянса написал в своем аккаунте в Twitter, отметив, что поздравил Зеленского с победой и пригласил посетить в ближайшее время штаб-квартиру НАТО.

Just spoke with Ukraine’s President-elect Volodymyr Zelensky. I congratulated him on his victory & invited him to visit #NATO HQ in the near future. NATO will continue to provide strong political and practical support to Ukraine.