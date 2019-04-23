На Дельфийских играх первое место заняла сборная Ростовской области

Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры проходят с 19 по 24 апреля в Ростовской области. Впервые в Играх приняли участие делегации из всех субъектов Российской Федерации — 2 тысячи 459 человек.

Состязания проходили по 29 номинациям классического, народного и современного искусства. 23 апреля состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций – "Скрипка" и "Фортепиано". Участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.

Сегодня также прошла торжественная церемония закрытия и гала-концерт лауреатов, после чего Игры были объявлены закрытыми.

По результатам официального командного первенства 6 место завоевала делегация Самарской области, 5 место – Пермского края, 4 место – Новосибирской области, 3 место – Санкт-Петербурга, 2 место – Москвы, 1 место – Ростовской области.

В ходе церемонии закрытия Дельфийский флаг был передан Омской области, где в следующем году состоится Культурный проект "Дельфийский Омск-2020".



Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.