После терактов в Шри-Ланке уволят руководство спецслужб и Минобороны

Президент Шри-Ланки уволит руководителей спецслужб. По словам политика, силовые структуры знали о готовящихся терактах, но не сочли нужным предупредить руководство страны.

Также он добавил, что Шри-Ланка примет иностранную помощь в противодействии терроризму.

"В этой ситуации есть четкое решение, чтобы не допустить повторения подобных ужасных событий в будущем. Дружественные государства, семь-восемь самых могущественных наций, вызвались помочь Шри-Ланке в проведении антитеррористической политики. Также я проведу в ближайшую неделю полную реструктуризацию силовых ведомств — полиции и министерства обороны", — заявил президент Майтрипала Сирисена.

Как стало известно, разведки США и Индии с начала апреля предупреждали коллег из Шри-Ланки о готовящейся атаке. Они предоставили доклад, в котором была названа террористическая организация, готовящая взрывы, а также имена подозреваемых. Однако спецслужбы островного государства ничего не сделали, передает телеканал "Россия 24".