Теперь в Египте президент может избираться на четыре четырехлетних срока подряд

Нынешний президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси сможет оставаться во главе государства до 2030 года. Об этом заявил Центризбирком страны по итогам всенародного референдума.

Почти 89 процентов египтян поддержали поправки в конституцию, которые дали президенту право избираться на четыре четырехлетних срока подряд, сообщает "Россия 24". Сейчас по закону он ограничен двумя такими сроками.

Новые правила вступят в силу как раз к следующим выборам. Они пройдут через 3 года.