"Витесс" Слуцкого дал бой "Аяксу"

В 32 туре первенства Голландии полуфиналист Лиги чемпионов амстердамский "Аякс" принимал "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Амстердамцы вязли верх со счетом 4:2.

Занимающий шестое место "Витесс" дал бой лидеру. "Аякс" смог дожать гостей в конце встречи. Кроме того, амстердамцы забили два из четырех мячей с пенальти. Обе попытки реализовал Душан Тадич.

После этой встречи "Аякс" лидирует в чемпионате, набрав 80 очков. У идущего вторым ПСВ на три очка меньше и игра в запасе. У "Витесса" 47 очков и шестое место. Подопечные Леонида Слуцкого могут стать участниками дополнительного турнира за путевку в Лигу Европы.