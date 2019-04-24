Путем Глушакова. Игрок "Ювентуса" лайкнул запись об отставке Аллегри

Футболист туринского "Ювентуса" Жоау Канселу поставил лайк в одной из социальных сетей под комментарием болельщика команды, призывающего уйти в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

После этого защитник "Старой синьоры" может столкнуться со штрафными санкциями со стороны руководства клуба. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на CalcioNews24, ранее Канселу также замечался в подобном поведении – после недавнего вылета из Лиги чемпионов защитник поставил сердечко комментарию, в котором "Ювентус" подвергался оскорблениям.

Напомним, что Аллегри является тренером "Юве" с 2014 года. За время работы в туринском клубе специалист завоевал пять подряд титулов чемпиона Италии, выигрывал четыре Кубка и два Суперкубка Италии.

24-летний Канселу выступает за "Ювентус" с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 игре чемпионата Италии, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.