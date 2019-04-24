Борщ, пельмени, икра: чем будут угощать Кима на острове Русский

Кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына въехал на территорию Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как сообщает РИА Новости, сейчас сход на территорию кампуса свободен, охрана на центральных воротах не просит предъявить документы.

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал телеканалу "Россия 24", чем будут угощать Ким Чен Ына и его делегацию. Кухня будет русская, будут представлены блюда русской национальной кухни – борщ, пельмени. "Икра тоже будет обязательно!" — сказал Кожемяко. Также в составе северокорейской делегации есть повара, которые будут готовить свои блюда.



Бронепоезд с делегацией из КНДР прибыл на вокзал Владивостока в 11​​​:01 по московскому времени. А первую остановку после пересечения границы он сделал в Хасане, где находится музей российско-корейской дружбы.

25 апреля у президента России Владимира Путина состоятся переговоры с Ким Чен Ыном. Это будет их первая встреча и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после переизбрания на этот пост. По данным источника, переговоры могут пройти в корпусе S (спортивный) ДВФУ. На территории университета усилены меры безопасности.

Журналисту Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у Ким Чен Ына. Никогда ранее северокорейский лидер не давал интервью иностранным СМИ. Ким сказал, что начало поездки в Россию уже оставило у него теплые впечатления. Полную версию интервью можно будет увидеть 28 апреля в программе "Москва. Кремль. Путин".