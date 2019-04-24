Павел Зарубин задал вопрос Ким Чен Ыну на корейском языке

Павел Зарубин — единственный из российских и мировых журналистов, которому удалось взять интервью у лидера КНДР Ким Чен Ына — в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как ему удалось сделать этот эксклюзив. Зарубин считает, что привлек внимание главы КНДР тем, что пытался задать вопрос на корейском языке. Правда, без услуг переводчика не обошлось.

"Ким Чен Ын произвел впечатление веселого человека: он много смеялся, шутил. Не могу сказать, что со стороны службы безопасности Северной Кореи были какие-то безумные меры, всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном. Например, приблизиться к президенту США намного сложнее", — отметил репортер.



В первом в истории интервью российскому телевидению глава КНДР отметил, что начало поездки в Россию уже оставило у него теплые впечатления.

"Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа, — сказал Ким Чен Ын. — Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений".

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал телеканалу "Россия 24", чем будут угощать Ким Чен Ына и его делегацию. Кухня будет русская, будут представлены блюда русской национальной кухни – борщ, пельмени. "Икра тоже будет обязательно!" — сказал Кожемяко. Также в составе северокорейской делегации есть повара, которые будут готовить свои блюда.