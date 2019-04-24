Кокорин осмотрен врачом "Зенита". Медик опасается атрофии мышц футболиста

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин впервые после заключения в СИЗО был осмотрен главным врачом "сине-бело-голубых". Сотрудник медицинского штаба "Зенита" был допущен к заключенному игроку в среду. Он опасается за здоровье игрока.

"Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, – заявил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, слова которого приводит РИА Новости. – Медик оценил состояние его здоровья, а также дал свои рекомендации по лечению и реабилитации".

По результатам осмотра врач пришел к выводу, что игрок рискует не вернуться в спорт. Об этом сообщил представитель администрации "Бутырки", слова которого приводит "МК": "В целом врач оценил состояние Александра как удовлетворительное, но у него остаются опасения, что из-за отсутствия физических нагрузок у него начнется атрофия той группы мышц, которая задействуется в профессиональном спорте. Если так пойдет и дальше, то ему почти невозможно будет вернуться".

"Теперь врач дал ему ряд спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять даже в ограниченном пространстве камеры. Нас медик попросил чаще выводить в спортзал. Также футболисту были назначены физиотерапевтические процедуры".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кокорин испытывает болевые ощущения в колене, которое у него было травмировано во время одного из матчей "Зенита".