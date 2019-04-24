Теннис. Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев успешно решил задачу по выходу в третий круг турнира ATP, который проходит в Барселоне. В матче второго круга вторая ракетка мира взял верх над испанским соперником Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Медведев выиграл первый сет со счетом 6:3, но неожиданно уступил испанцу во второй партии (2:6). Тем не менее, в заключительной партии Даниил не оставил шансов своему сопернику и разгромил его со счетом 6:1. Матч теннисистов продолжался 1 час 52 минуты.

Теперь за место в 1/4 финала турнира Медведев поборется либо с французом Жилем Симоном, либо – с американцем Маккензи Макдональдом. Они сыграют между собой позже.

Напомним, что за победу в турнире с общим призовым фондом в 2 746 455 миллиона евро также будет бороться еще один российский теннисист – Карен Хачанов. Он вступает в борьбу на стадии второго круга, где сыграет с аргентинцем Гидо Пеллой. Их поединок состоится 24 апреля.